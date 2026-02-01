Ancora una mattinata di intenso lavoro per i Vigili del fuoco impegnati, soprattutto a Quartu, a svuotare scantinati rimasti sommerso dalle piogge di ieri in particolar modo sul litorale.

Gli interventi hanno interessato diverse abitazione delle vie Lago di Varese, Tulipani, Mossa. Si registrano anche danni per i materiali e i mezzi custoditi negli stessi scantinati.

Interventi anche su alcune strade rimaste allagate in alcuni tratti.

L’eccezionalità dei fenomeni meteorologici della scorsa settimana e di ieri, anche nel territorio di Quartu, è stata confermata dalle portate idrauliche, di molto superiori a quelle sostenibili dalle esistenti reti di raccolta e di canalizzazione in termini di smaltimento. Ai deflussi di significativi volumi della rete idrografica e canalizzata comunale si sono aggiunti i continui rilasci dei deflussi dalle dighe e dagli invasi posti a monte dei rii Corongiu e Sa Pispisa. «Tutti eventi - dice il sindaco Graziano Milia - fronteggiati nell’immediato con interventi dei Vigili del Fuoco, del corpo di Polizia municipale, delle organizzazioni di volontariato convenzionate con l’Ente per le finalità previste dal Piano comunale di Protezione civile, nonché da tecnici e operai comunali».

Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo. Col sindaco Graziano Milia erano presenti l'assessora regionale all'all'ambiente Rosanna Laconi, il capo di Gabinetto dello stesso assessorato Cesare Moriconi, il sindaco metropolitano Massimo Zedda, tecnici e funzionari del Comune di Quartu e della stessa Città metropolitana. «Di certo- ha aggiunto il sindaco Milia- vi è quindi la necessità di interventi straordinari per il ripristino delle opere e degli impianti pubblici, delle strutture private, oltre al necessario sostentamento delle aziende agricole e zootecniche danneggiate e delle attività produttive in genere».

Nel frattempo l’allerta meteo è stata estesa anche alla giornata di oggi, seppure declassata da arancione a gialla. Il rischio è sempre idrogeologico e idraulico per Campidano, Iglesiente e Flumendosa-Flumineddu. La Protezione civile invita comunque alla massima attenzione, considerati i numeri allagamenti segnalati nella giornata di ieri come quello del parcheggio Cuore vicino all’Unipol Domus.

Per i prossimi giorni le previsioni parlano di «schiarite su gran parte della regione», ma sarà solo una tregua: le precipitazioni – ricordano gli esperti – evidenziano una «marcata instabilità per il prossimo fine settimana».

