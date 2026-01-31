meteo
31 gennaio 2026 alle 16:53aggiornato il 31 gennaio 2026 alle 18:05
Maltempo in Sardegna: allerta prorogata fino a domenica mattinaAncora temporali sull’Isola. Dalla Protezione civile nuovo avviso di criticità per rischio idrogeologico
La Protezione Civile regionale ha prorogato l’allerta meteo sulla Sardegna, che continua a essere interessata da piogge e temporali.
Il nuovo avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico – di colore giallo - sarà valido almeno fino alle 9 della mattina di domenica 1 febbraio.
Le zone dell’Isola maggiormente interessate sono Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu.
(Unioneonline)
