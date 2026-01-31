La Protezione Civile regionale ha prorogato l’allerta meteo sulla Sardegna, che continua a essere interessata da piogge e temporali.

Il nuovo avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico – di colore giallo - sarà valido almeno fino alle 9 della mattina di domenica 1 febbraio. 

Le zone dell’Isola maggiormente interessate sono Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu. 

MALTEMPO, TUTTI GLI ARTICOLI: LEGGI

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata