A Guasila è attivo l’Ufficio di Prossimità dell’Unione dei Comuni della Trexenta, un servizio pensato per avvicinare la giustizia ai cittadini ed evitare, quando possibile, lo spostamento fino al Tribunale di Cagliari. Lo sportello è a disposizione dei residenti dell’intera circoscrizione giudiziaria e consente di svolgere diverse pratiche che non prevedono una causa tra le parti.

Tra queste l’inoltro delle richieste per l’amministrazione di sostegno, le autorizzazioni al giudice tutelare e le procedure per il rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei minori. È inoltre possibile presentare istanze per la nomina di un curatore speciale.

Il servizio offre anche assistenza nella compilazione della modulistica utilizzata nei tribunali e supporto nella predisposizione delle domande, informazioni sugli strumenti di protezione giuridica come tutele per i minori e amministrazione di sostegno. Restano escluse le attività di consulenza legale. L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso ai servizi della giustizia, soprattutto per anziani e famiglie, riducendo tempi e spostamenti. Dal sito istituzionale del Comune di Guasila è possibile accedere al portale dove chiedere informazioni, prenotare un appuntamento, consultare la modulistica.

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