Cagliari e Hinterland, decine di interventi dei vigili del fuocoTra i comuni più colpiti Quartu, dove si sono concentrati numerosi disagi legati alle forti precipitazioni
Sono circa 45 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco dalla mattinata di oggi nell’area metropolitana di Cagliari a causa del maltempo che nelle ultime ore ha interessato il sud dell’Isola. Tra i comuni più colpiti Quartu, dove si sono concentrati numerosi disagi legati alle forti precipitazioni.
Le squadre sono state impegnate in particolare per limitare i danni alle abitazioni, con operazioni di prosciugamento di scantinati e locali allagati mediante l’utilizzo di motopompe. Le piogge intense hanno provocato allagamenti diffusi e criticità in diversi quartieri.
A Elmas si segnala il crollo di un muro: sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area.
Nel corso della giornata sono stati registrati anche alcuni interventi per alberi pericolanti e due casi di cedimento di elementi strutturali.
