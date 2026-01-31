Sono circa 45 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco dalla mattinata di oggi nell’area metropolitana di Cagliari a causa del maltempo che nelle ultime ore ha interessato il sud dell’Isola. Tra i comuni più colpiti Quartu, dove si sono concentrati numerosi disagi legati alle forti precipitazioni.

Le squadre sono state impegnate in particolare per limitare i danni alle abitazioni, con operazioni di prosciugamento di scantinati e locali allagati mediante l’utilizzo di motopompe. Le piogge intense hanno provocato allagamenti diffusi e criticità in diversi quartieri.

A Elmas si segnala il crollo di un muro: sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Nel corso della giornata sono stati registrati anche alcuni interventi per alberi pericolanti e due casi di cedimento di elementi strutturali.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata