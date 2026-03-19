Festa del Papà, abbonamento digitale scontato: un anno de L’Unione Sarda a 119,99 euroUn’occasione pensata per regalare — o regalarsi — un anno di informazione autorevole, contenuti esclusivi e vantaggi dedicati
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In occasione della Festa del Papà, L'Unione Sarda lancia una promozione speciale dedicata a chi ha sempre la risposta giusta.
Con questa campagna, l’abbonamento annuale digitale è disponibile al prezzo speciale di 119,99 euro invece di 199,99 euro, con possibilità di disdire quando si vuole.
Un’occasione pensata per regalare — o regalarsi — un anno di informazione autorevole, contenuti esclusivi e vantaggi dedicati a chi vuole restare ogni giorno aggiornato su ciò che accade in Sardegna e nel mondo.
Come attivare l’offerta
Per aderire alla promozione basta accedere all’edicola digitale de L'Unione Sarda, scegliere l’abbonamento annuale online e completare l’acquisto durante il periodo promozionale.
Attivazione diretta qui: https://edicola.unionesarda.it/?promoCode=US25PAPA2026
L’offerta è valida esclusivamente per chi non ha un abbonamento attivo.
Cosa include l’abbonamento digitale a L’Unione Sarda
1. Il quotidiano in versione digitale
Con l’abbonamento è possibile leggere ogni giorno il quotidiano in formato digitale da smartphone, tablet o computer, sfogliando l’edizione completa e consultando anche le uscite dei 30 giorni precedenti.
2. Sconto del 30% sui prodotti editoriali de “La Biblioteca dell’Identità”
Gli abbonati possono richiedere uno sconto esclusivo del 30% sulla collana editoriale “La Biblioteca dell’Identità”, dedicata alla cultura, alla storia e alle tradizioni della Sardegna.
Qui tutti i prodotti disponibili: https://www.vaionline.com/it/catalogsearch/result/?q=biblioteca%20dell%27identit%C3%A0
3. Accesso a Risparmio Sardegna, la community dedicata ai vantaggi
Con l’abbonamento è possibile registrarsi gratuitamente a Risparmio Sardegna, la community esclusiva che offre convenzioni e vantaggi presso numerose aziende partner in tutta l’isola.
Registrazione qui: https://www.risparmiosardegna.it/
Basta utilizzare le stesse credenziali dell’abbonamento per accedere agli sconti riservati.
Hai un’azienda? Diventa partner di Risparmio Sardegna
Le imprese del territorio possono entrare nella rete di Risparmio Sardegna e proporre vantaggi dedicati agli iscritti.
Scopri come diventare partner: https://www.risparmiosardegna.it/diventare-partner
Perché approfittare della promo Festa del Papà
Questa offerta è ideale per chi vuole:
- restare informato con il quotidiano più longevo dell’isola;
- leggere il giornale in formato digitale ovunque;
- accedere a vantaggi esclusivi per tutto l’anno;
- entrare in una community dedicata al risparmio.