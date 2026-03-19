Via libera ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di piazza Aldo Moro a Sarroch. Gli interventi riguarderanno sia la piazza, con la rimozione delle parti in calcestruzzo e il rifacimento della pavimentazione, sia l’ampliamento dell’area attraverso l’integrazione della corte interna adiacente, che oggi ospita un rudere ormai pericolante e rischioso per l’incolumità di chi percorre via Azuni.

«Per questo intervento - spiega Umberto Russo, assessore ai Lavori pubblici - abbiamo ottenuto un finanziamento regionale di 300 mila euro su un investimento complessivo di 460 mila: un contributo importante previsto per progetti già esecutivi. Essere pronti ci ha permesso di cogliere subito quest'opportunità e di avviare un’opera che restituirà alla comunità uno spazio più sicuro e vivibile».

Gli alberi già presenti sono stati rimossi per poi essere ricollocati. Così come il monumento ai caduti realizzato da un equipe di Pinuccio Sciola, spostato temporaneamente per poi tornare all’interno della nuova area verde. «Il progetto - dice il sindaco Angelo Dessì - contribuirà a migliorare la qualità urbana e paesaggistica della zona, avviando un processo di riappropriazione dello spazio pubblico nel cuore del paese».

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