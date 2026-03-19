il rogo
19 marzo 2026 alle 08:23
Cagliari, Smart prende fuoco durante la marcia: intervengono i vigili del fuocoIl conducente, alla vista delle fiamme, ha accostato immediatamente e ha chiamato i soccorsi
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Vigili del fuoco al lavoro questa mattina a Cagliari dove un’auto ha preso fuoco durante la marcia.
L’intervento è avvenuto intorno alle 7. Il conducente del veicolo (una Smart) si è subito accorto delle fiamme, ha accostato e ha chiamato i soccorsi.
Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme all'interno del mezzo.
(Unioneonline/v.f.)
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