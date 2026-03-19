Vigili del fuoco al lavoro questa mattina a Cagliari dove un’auto ha preso fuoco durante la marcia.

L’intervento è avvenuto intorno alle 7. Il conducente del veicolo (una Smart) si è subito accorto delle fiamme, ha accostato e ha chiamato i soccorsi.

Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme all'interno del mezzo.

(Unioneonline/v.f.)

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