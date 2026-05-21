Gesico piange la scomparsa di Giovanni Manca, storico agricoltore e allevatore del paese, morto ieri all’età di 100 anni. Avrebbe compiuto 101 anni il prossimo 29 novembre. Con lui se ne va una delle figure più conosciute e rispettate della comunità, grande lavoratore e profondo conoscitore delle campagne e degli animali da allevamento. Nato il 29 novembre 1925 a Guamaggiore, si trasferì ancora bambino a Gesico insieme alla famiglia. Nel piccolo paese dell’alta Trexenta costruì la sua vita accanto all’amata moglie Teresa Dessì, scomparsa pochi mesi fa all’età di 90 anni. Insieme avevano formato una famiglia numerosa e unita, crescendo nove figli: Paoletta, Lucio, Graziella, Giampiero, Maria Bonaria, Daniela, Tonino, Antonella e Fausto. Attorno a tziu Giovanni, fino agli ultimi giorni, l’affetto di nipoti, generi, nuore e parenti.

La coppia era salita suo malgrado alla ribalta della cronaca dopo una rapina nella loro abitazione, episodio che aveva profondamente colpito l’intera comunità di Gesico. Nonna Teresa, con grande coraggio, era riuscita perfino a smascherare uno dei banditi prima di essere spinta a terra. Tziu Giovanni era considerato un punto di riferimento per tanti giovani agricoltori e allevatori del paese. La longevità sembrava appartenere alla famiglia: la sorella Floria si era spenta a 102 anni. Con la morte di Giovanni Manca, Gesico perde oggi una delle sue memorie storiche più preziose.

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