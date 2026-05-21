Capoterra, nuovi posti di lavoro nei cantieri forestaliSi cercano quattro operai da impiegare nelle attività di manutenzione del verde
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Nuove opportunità di lavoro a Capoterra nell’ambito dei cantieri forestali dedicati alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo comunale.
Gli uffici comunali hanno pubblicato l’avviso per l’avviamento della selezione finalizzata all’assunzione a tempo determinato di quattro operai da impiegare nelle attività di manutenzione del verde.
Nel dettaglio, la selezione riguarda un posto per operaio comune non qualificato addetto alla manutenzione del verde con patente B e tre posti per operai comuni non qualificati addetti alla manutenzione del verde.
L’iniziativa rientra negli interventi previsti dalle leggi regionali sui cantieri per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo, con l’obiettivo di garantire la cura del territorio e offrire allo stesso tempo opportunità occupazionali temporanee.
Le assunzioni saranno effettuate attraverso la procedura di avviamento a selezione prevista per i cantieri comunali.