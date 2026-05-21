Maxi operazione dei carabinieri questa mattina a Selargius, in località Pizz’e Pranu, dove è stata scoperta e sequestrata una vasta discarica abusiva. All’interno dell’area i militari hanno trovato numerosi veicoli, dieci dei quali risultati rubati, oltre a diverse irregolarità ambientali: dalla gestione illecita di rifiuti agli scarichi abusivi di acque reflue, fino alla presenza di sostanze potenzialmente pericolose per il suolo e le falde acquifere. Quattro uomini, di età compresa tra i 23 e i 46 anni e residenti nella zona, sono stati denunciati.

L’operazione, finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio e alla tutela ambientale, ha impegnato i carabinieri della stazione di Selargius insieme ai colleghi di Sinnai e Monserrato, con il supporto del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cagliari. Vista la complessità dell’intervento, sono stati impiegati anche i reparti specializzati dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo cinofili, mentre dall’alto l’area è stata monitorata dall’11° Nucleo elicotteri di Elmas.

Le attività di ricerca, che hanno compreso perquisizioni personali, locali e veicolari, hanno consentito di rinvenire nell’area numerose utilitarie e veicoli commerciali. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che dieci mezzi erano stati rubati tra il 2025 e i primi mesi del 2026 nei territori di Cagliari, Quartu Sant’Elena e Sestu. L’intervento dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico ha inoltre portato alla scoperta di vaste porzioni di terreno trasformate in depositi incontrollati di rifiuti speciali. Dagli accertamenti sarebbero emerse una gestione illecita degli scarti, scarichi abusivi di reflui e la presenza di sostanze inquinanti potenzialmente dannose per l’ambiente. Contestata anche la consegna irregolare di veicoli fuori uso a centri non autorizzati, in violazione della normativa ambientale. Al termine delle attività, i quattro sono stati denunciati. Le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, riguardano la gestione illecita di rifiuti e lo scarico abusivo di sostanze inquinanti.

(Unioneonline/v.f.)

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