Non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha tentato la fuga a bordo di uno scooter il 19enne fermato e arrestato dopo un inseguimento nelle strade del litorale di Quartu. La corsa si è conclusa poco dopo, quando il giovane ha perso il controllo del mezzo finendo contro alcuni arbusti ai margini della carreggiata. Dai successivi accertamenti è emerso che il ragazzo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, non aveva mai conseguito la patente e che lo scooter, intestato a un uomo ultracinquantenne, era già sottoposto a fermo amministrativo.

L’episodio è avvenuto durante un controllo dei carabinieri della stazione temporanea di Flumini di Quartu. I militari avevano intimato l’alt al conducente dello scooter, ma il giovane avrebbe accelerato improvvisamente nel tentativo di sottrarsi al controllo, dando il via a un inseguimento tra le vie cittadine. Durante la fuga avrebbe compiuto diverse manovre pericolose, mettendo a rischio gli altri automobilisti.

Dopo l’incidente il 19enne ha abbandonato il mezzo ed è scappato a piedi nelle campagne, riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce. I carabinieri sono però riusciti a identificarlo e il ragazzo si è presentato spontaneamente in caserma. Per lui è scattato l’arresto. Lo scooter è stato nuovamente sequestrato.

(Unioneonline/v.f.)

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