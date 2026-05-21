Gemellaggio musicale a Settimo San Pietro fra gli istituti comprensivi delle scuole di Settimo San Pietro e Arbus che si sono incontrate nella Casa Dessì con i ragazzi che hanno offerto il loro repertorio, launeddas comprese.

È stato un bel momento di incontro culturale tra ragazzi, reduci dai successi dell’ultimo fine settimana in Gallura, ed i loro coetanei di Arbus, tutti capaci di esprimere un vasto repertorio con la scuola che così si dimostra capace di migliorare e ampliare la gli indirizi formativi, in grado quindi di offrire nuove opportunità e prospettive per i ragazzi.

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