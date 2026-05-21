Si intensificano i controlli della Polizia locale e degli ispettori ambientali a Quartu. Anche nelle zone dove sono sistemati i contenitori per la raccolta degli abiti usati, presi d'assalto dagli incivili in tutti i quartieri della città e della periferia. Tre persone sono state individuate e multate per avere abbandonato buste e ingombranti proprio a fianco a questi contenitori nella zona di Is Arenas. Per loro una sanzione di 1000 euro.

A bordo delle loro auto, in momenti diversi, i tre si sono avvicinati quatti quatti ai cassonetti e con tutta tranquillità hanno lasciato i bustoni e pezzi di mobili. Ma questa volta non sonno riusciti a farla franca. Le sanzioni vanno ad aggiungersi alle altre trenta per abbandono indiscriminato dei rifiuti emesse da gennaio ad aprile.

Una delle piaghe della città è proprio l'abbandono di ingombranti. Mobili, elettrodomestici e quanto altro vengono lasciati in strada nonostante basti inviare una mail alla De Vizia per avere il ritiro a domicilio.

In media sono 45 mila i kg di ingombranti smaltiti ogni mese, considerando appunto anche i ritiri a domicilio.All’ecocentro in media in totale vengono smaltite 7292 tonnellate di rifiuti. Di queste la più alta percentuale, come era prevedibile, spetta al secco con il 31%. Poi c’è il verde con scarti di potature e rasature di prati che raggiunge il 20%. E poi c’è un 7% ciascuno per legno e vetro, un 9% per la carta e un 10% per l’umido. Per quanto riguarda le varie tipologie di rifiuti sono strette le regole per penumatici, ingombranti e macerie: sono consentiti 50 kg all’anno di macerie e quattro pezzi all’anno di ceramica di sanitari bagno. E ci si può disfare di 4 pneumatici usati all’anno.

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