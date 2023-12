Festività con Piero Marras al Teatro civico di Sinnai. Lo spettacolo è in programma per il 27 dicembre con inizio alle 20,30 e con ingresso libero. Il tutto nell’ambito delle manifestazioni del “Dicembre sinnaese” che andrà avanti sino a gennaio.

La serata è organizzata dal Comune con la collaborazione della Regione e dell’associazione degli Enti Locali per le Attività culturali e di Spettacolo. Piero Marras presenterà il meglio del suo repertorio. Atteso il tutto esaurito.

Per gennaio sono in programma, tra l’altro, la mostra etnografica “Dodas. Is Biddas de acanta”, a cura del Gruppo Folk Sinnai in collaborazione con “Sardinia To Do”, al Museo civico. Sempre a gennaio è in programma l’allestimento e l’accensione de “Su Fogadoni de Sant’ Antoni” con la partecipazione del gruppo de Is Cerbus e una serata di musica tradizionale della Sardegna, a cura dell’associazione culturale e musicale ‘‘Su Beranu” in Piazza Santa Barbara.

