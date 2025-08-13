Venerdì 15 agosto, dalle ore 9 alle 20, la guardia medica di Sadali resterà chiuso. A comunicarlo sono stati i sindaci dei paesi interessati che in una breve nota hanno spiegato ai propri cittadini l’assenza del servizio con “l’irreperibilità di medici disponibili a coprire il turno”. Ancora, per l’ennesima volta, e sempre nei giorni di festa quando nei paesi della zona circolano molte più persone per via delle ferie estive.

La notizia ha suscitato preoccupazione e rabbia tra i residenti della Barbagia di Seulo, territorio già alle prese con carenze croniche nei servizi sanitari e non solo. In caso di malore o incidente, i cittadini dovranno rivolgersi ai presidi ospedalieri più vicini, Isili, Sorgono, Lanusei e Cagliari: tutti distanti decine di chilometri e raggiungibili solo tramite strade interne tortuose.

«È una situazione assurda – è la voce unanime dei residenti diSadali, Esterzili e Seui – che si ripete ormai troppo spesso, siamo davvero considerati cittadini di serie B».

© Riproduzione riservata