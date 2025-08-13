Un grosso incendio sta minacciando le case a Seulo. Le fiamme sono divampate poco prima delle 13 in un’area boscata e si sono propagate velocemente, raggiungendo il centro abitato.

Sul posto sono arrivati quattro elicotteri della flotta regionale, tra cui il Super Puma, partiti dalle basi di S. Cosimo, Sorgono e Fenosu.

Con il lancio di bombe d'acqua sulla zona interessata dall'incendio si cerca di arginare il fuoco prima che raggiunga un canale, una seconda area boscata e altre abitazioni.

A terra operano gli uomini del Corpo forestale, vigili del fuoco, Forestas e Protezione civile.

Per il momento non sono state ordinate evacuazioni, ma il sindaco è in costante contatto con la Protezione Civile.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata