Grosso incendio a Seulo, fuoco a due passi dalle case: quattro elicotteri sul postoLe fiamme sono partite da un’area boschiva e in pochissimo tempo hanno raggiunto il centro abitato
Un grosso incendio sta minacciando le case a Seulo. Le fiamme sono divampate poco prima delle 13 in un’area boscata e si sono propagate velocemente, raggiungendo il centro abitato.
Sul posto sono arrivati quattro elicotteri della flotta regionale, tra cui il Super Puma, partiti dalle basi di S. Cosimo, Sorgono e Fenosu.
Con il lancio di bombe d'acqua sulla zona interessata dall'incendio si cerca di arginare il fuoco prima che raggiunga un canale, una seconda area boscata e altre abitazioni.
A terra operano gli uomini del Corpo forestale, vigili del fuoco, Forestas e Protezione civile.
Per il momento non sono state ordinate evacuazioni, ma il sindaco è in costante contatto con la Protezione Civile.
(Unioneonline)