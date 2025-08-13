Il fascino della costa di Baunei ha conquistato anche Jorge Paulo Lemann, un miliardario di origine brasiliana, residente in Svizzera, fondatore dell'influente società di investimento 3G Capital.

Oggi il suo lussuoso yacht Anawa è ancorato a Cala dei Gabbiani, tra Cala Goloritzè e Cala Mariolu. Battente bandiera delle Isole Bermuda, l’imbarcazione costruita da Damen nel 2020 è lunga 62 metri. Lo yacht è stato progettato da Azura Naval Architects, con interni di Carlo Torre di Monaco Yacht Temptation, può ospitare 12 persone e ha un equipaggio di 20 unità.

Lo yacht Anawa a Cala dei Gabbiani

Anawa, il cui valore stimato è di 100 milioni di dollari con una gestione annuale di 10 milioni, vanta un eliporto e un hangar per elicotteri che ospita un Helibras 350. Il patrimonio netto di Lemann è stimato in 14 miliardi di dollari, cifra che lo rende uno dei personaggi più ricchi del Brasile.

