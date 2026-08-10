A Senorbì e nelle frazioni Arixi e Sisini dal primo settembre entrerà ufficialmente in vigore il nuovo servizio organizzato dal Comune in collaborazione con la Cosir, che coinvolgerà tutte le utenze, domestiche ed economiche.

La novità principale riguarda l'introduzione dei contenitori e dei sacchetti dotati di tag R-FID (Radio Frequency Identification), il microchip che consentirà di associare in maniera univoca ogni kit alla singola utenza TARI e di tracciare i conferimenti. Il loro utilizzo sarà obbligatorio. Dal primo settembre, inoltre, gli operatori non ritireranno i rifiuti esposti senza i contenitori o i sacchetti previsti dal nuovo regolamento. Per ritirare la nuova dotazione all'ecocentro comunale sarà necessario essere regolarmente iscritti al Ruolo TARI del Comune e presentarsi con un documento di identità in corso di validità. Non sarà possibile effettuare la consegna a chi non risulta negli elenchi TARI forniti dagli uffici comunali.

La distribuzione delle buste è affidata a un dipendente della Cosir che si prodigando di fornite ai cittadini spiegazioni e chiarimenti sul nuovo sistema. Un lavoro svolto con competenza e pazienza, cercando di rispondere a dubbi e richieste. Un compito non sempre semplice, considerato che non tutti gli utenti affrontano queste novità con la stessa disponibilità al dialogo. Dal primo settembre, per i cittadini di Senorbì, cambieranno dunque concretamente le modalità di conferimento: il rispetto delle nuove regole sarà indispensabile per garantire il regolare ritiro dei rifiuti.

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