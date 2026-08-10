Quartu, deve scontare cinque anni di carcere per porto abusivo di armi: 36enne in arrestoL’uomo è stato portato a Uta
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Colpito da un ordine di carcerazione un 36enne è stato arrestato dai carabinieri di Quartu per scontare 5 anni e quattro mesi di carcere per reati contro il patrimonio e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere commessi nel 2024.
Dopo essere stato informato del provvedimento e accompagnato in caserma per le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso il carcere di Uta come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.
L’intervento si inserisce nel più ampio e costante impegno dei Carabinieri nel garantire l’effettività dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e nel rafforzare le attività di prevenzione e controllo del territorio, a tutela della sicurezza della collettività.