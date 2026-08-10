Rubinetti a secco in tutto il centro abitato di Dolianova a causa del cedimento di una sezione della rete idrica in via Leopardi, nella zona sud del paese.

La rottura della condotta, avvenuta nella tarda serata di ieri, ha aperto una profonda voragine sull'asfalto. Sul posto sono arrivate le squadre di Abbanoa e dei Vigili del Fuoco di Cagliari che hanno transennato la zona. Per fermare l'eccezionale perdita d'acqua e consentire ai tecnici di eseguire le riparazioni è stato chiuso il serbatoio sul colle di San Sebastiano. Il centro abitato è rimasto senz'acqua per ore non senza disagi per chi, la mattina presto, doveva recarsi al lavoro. La situazione è tornata alla normalità solo nella tarda mattinata.

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