Spiagge affollate su tutta la costa sud orientale dall'isola. Turisti e villeggianti, vacanzieri della domenica sono arrivati in massa a Torre delle stelle, Baccu Mandara, Geremeas, Mari Pintau, Villasimius, Solanas Castiadas, Costa Rei e Porto Corallo, con traffico notevole dall'imbrunire col ritorno a casa di tantissimi bagnanti.

Una giornata tra l'altro caldissima, con le previsioni che parlano ancora di caldo torrido almeno sino a Ferragosto.

Tante anche le sagre di questi giorni. Torre delle Stelle ha proposto una serata con i vini della cantina di Quartu e i piatti tipici locali su iniziativa della Pro Loco. Successo anche della manifestazione di atletica organizzata dall'Atletica Maracalagonis.

A San Vito si è svolta la sagra del pescatore.  Si preparano anche le sagre religiose paesane. Dal 18 Sinnai ospiterà la sagra di Sant'Elena. Da fine mese Maracalagonis proporrà la festa di San Basilio.

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