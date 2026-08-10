Gergei, un milione di euro per casa GiuaUn importo che è diventato realtà grazie al Progetto di Sviluppo Territoriale "Sarcidano Barbagia di Seulo terre d'acqua e pietre"
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Poco più di un milione di euro arrivano nelle casse del comune di Gergei che serviranno a recuperare Casa Giua. Un importo che è diventato realtà grazie al Progetto di Sviluppo Territoriale "Sarcidano Barbagia di Seulo terre d'acqua e pietre".
Questa antica casa verrà recuperata e trasformata in uno spazio da destinare ad eventi culturali, da dare alle associazioni locali e alle future generazioni.
Una struttura polivalente che negli obbiettivi dell'amministrazione comunale guidata da Rossano Zedda, vuole dare valore alla storia del paese e creare nuove opportunità per il paese.
«Amministrare – ha detto il sindaco Rossano Zedda – significa avere una visione, lavorare con determinazione e portare risultati».