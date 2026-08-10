Sono stati completati a Nuragus i lavori relativi al punto di approvvigionamento dell'acqua Funtanaidda.

È stata sistemata una nuova pompa Pedrollo, un nuovo quadro elettrico e dei nuovi pannelli, con l'obiettivo di migliorare il funzionamento dell'impianto e utilizzare al meglio una risorsa importante per la nostra comunità. Si tratta di un servizio utile per chi opera nel settore agricolo e pastorale, ma anche per tanti cittadini e hobbisti che per passione coltivano un piccolo orto.

«L'acqua è a disposizione della comunità - ha detto il primo cittadino Giovanni Daga – e proprio per questo va utilizzata senza sprechi e senza prelievi eccessivi, ciao arriva dopo ha lo stesso diritto di trovarla». La cisterna può essere svuotata in breve tempo mentre al contrario riempirla richiede molto più tempo. mantengono vive abitudini che appartengono alla nostra cultura e al nostro territorio.

«A questo investimento – ha aggiunto Daga – deve seguire il buonsenso di tutti, continuiamo ad investire sui servizi e sulle nostre campagne, chiedendo solo attenzione, rispetto e senso di comunità».

© Riproduzione riservata