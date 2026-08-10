La Procura di Cagliari e il Corpo forestale della Stazione di Pula hanno sgominato una banda organizzata, composta da almeno venti persone, dedita al bracconaggio con armi clandestine e allo spaccio di droga.

L'inchiesta è partita nel 2024 e nei giorni scorsi il pm ha chiuso le indagini preliminari e notificato agli indagati i relativi atti.

Nel corso delle attività investigative otto degli indagati sono stati arrestati: tre sono finiti in carcere e cinque ai domiciliari.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti degli inquirenti, la banda agiva preferibilmente nel territorio compreso tra Pula, Sarroch e Villa San Pietro, dove si sono concentrate le azioni di caccia illecita e gli altri reati contestati.

(Unioneonline)

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