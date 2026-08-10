Vietato «lasciare incustoditi, nelle spiagge libere, ombrelloni, sedie, tende o altre attrezzature lasciate prive di sorveglianza o inutilizzate, durante le ore diurne e notturne». Lo ha scritto nell’ultima ordinanza il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni all’interno di una seria di misure «per assicurare condizioni di sicurezza, igiene e decoro» lungo le spiagge del territorio. Tra gli altri principali divieti c’è quello di «lasciare in sosta natanti che possano costituire ostacolo alla libera fruizione della balneazione» e quello di «accamparsi ovvero installare tende o baracche di qualsiasi natura o struttura» e di qualsiasi «forma di bivacco con sacchi a pelo, coperte e simili».

Vietato, inoltre «condurre sugli animali cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio». E ancora «transitare, sostare o occupare con veicoli a motore di qualsiasi categoria le aree demaniali marittime, fatta eccezione per i mezzi impiegati nell'espletamento di servizi istituzionali, di soccorso, di vigilanza, di manutenzione e pulizia delle spiagge ovvero quelli da utilizzarsi nell’ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate».

Non manca lo stop al fumo, sigarette elettroniche comprese. Nel complesso sono trenta i punti dell’ordinanza. Le sanzioni per gli inadempienti vanno da cento a cinquecento euro. Proprio nei giorni scorsi alcuni turisti sono stati multati dalla polizia locale perché sorpresi a fumare in spiaggia.

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