Capoterra, Scuola Civica di Musica: aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolasticoUn’opportunità rivolta a chi desidera avvicinarsi allo studio della musica o proseguire il proprio percorso di formazione musicale
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Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica di Capoterra e Villa San Pietro per l’anno scolastico 2026/2027.
Un’opportunità rivolta a chi desidera avvicinarsi allo studio della musica o proseguire il proprio percorso di formazione musicale. Le domande dovranno essere presentate dall’allievo maggiorenne oppure, nel caso di minori, da un genitore o dal tutore legale.
Per iscriversi è possibile utilizzare la procedura online, attraverso la piattaforma dedicata, oppure presentare la domanda in formato cartaceo utilizzando l’apposito modulo.
La procedura online è disponibile a questo indirizzo:
https://scmusicacapoterra.scuolasemplice.it/selling/public/GhH2SUmYYV
Chi sceglie la modalità cartacea potrà consegnare il modulo presso gli Uffici del Comune – Ufficio Anagrafe, oppure trasmetterlo tramite PEC all’indirizzo scmusica.capoterra@pec.it.
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e accompagnata dalla documentazione eventualmente richiesta.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 21 settembre 2026.
La Scuola Civica di Musica rappresenta un importante punto di riferimento per la formazione musicale nel territorio, offrendo a bambini, ragazzi e adulti la possibilità di coltivare la passione per la musica e sviluppare le proprie competenze.