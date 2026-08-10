Un nuovo nido di Caretta caretta a Colostrai (Muravera) in fase di schiusa. È accaduto nella giornata di ieri: un bagnante ha notato quanto stava accadendo e ha subito contattato la Forestale di Villaputzu e lo staff dell’Area marina protetta di Capo Carbonara. Gli esperti hanno verificato lo stato del nido e la conclusione della schiusa: su 104 uova quasi tutte sono risultate schiuse con un successo del 96,2 per cento.

Un piccolo esemplare ancora vivo ma molto debilitato, come ha spiegato in una nota lo staff dell’Area Marina, è stato recuperato e trasferito presso il centro di primo soccorso dell’Amp, dove ha potuto recuperare le energie. La sera stessa, alle 23.30, è tornato libero, raggiungendo il mare.

Lo scorso 6 luglio, sempre a Colostrai, è stato segnalato un altro nido (sempre grazie ad un bagnante). Quella volta in fase di deposizione. Nido ancora oggi sorvegliato dai volontari.

La spiaggia di Colostrai, insomma, quest’anno sembra essere una delle preferite dalle tartarughe Caretta Caretta. Una bella cartolina per un territorio bello ed incontaminato. È probabile che ci siano anche altri nidi di Caretta caretta sia a Muravera che lungo le spiagge di Costa Rei, Castiadas e Villasimius. L’attenzione, da parte dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, è massima.

© Riproduzione riservata