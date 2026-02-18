Travolti da un'auto mentre stavano attraversando la strada a Guasila, due anziani (un uomo e una donna) sono stati soccorsi dal personale del 118 e accompagnati con assegnato un codice rosso in ospedale. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via Guamaggiore.

A destare le maggiori preoccupazioni è l'anziana, per un un brutto trauma facciale: è stata trasportata al Brotzu di Cagliari mentre l'uomo è stato portato al Santissima Trinità.

Non sarebbero in pericolo di vita ma vista l'età sono tenuti sotto stretta osservazione dal personale medico. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi.

© Riproduzione riservata