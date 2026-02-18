Guasila, travolti da un’auto mentre attraversano la strada: coppia di anziani in codice rossoPiù grave la donna, ricoverata al Brotzu di Cagliari per un serio trauma facciale. L’uomo trasportato al Santissima Trinità
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Travolti da un'auto mentre stavano attraversando la strada a Guasila, due anziani (un uomo e una donna) sono stati soccorsi dal personale del 118 e accompagnati con assegnato un codice rosso in ospedale. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via Guamaggiore.
A destare le maggiori preoccupazioni è l'anziana, per un un brutto trauma facciale: è stata trasportata al Brotzu di Cagliari mentre l'uomo è stato portato al Santissima Trinità.
Non sarebbero in pericolo di vita ma vista l'età sono tenuti sotto stretta osservazione dal personale medico. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi.