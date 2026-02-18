Prosegue a Senorbì l’attenzione per il decoro urbano e il rispetto dell’ambiente. La ditta incaricata del servizio ha eseguito la pulizia e la raccolta dello sfalcio nella piazza Medrianu e nella piazzetta della Madonnina, in direzione della frazione Arixi.

Nei giorni scorsi, intanto, ha registrato un’ampia partecipazione il primo “Clean Up 2026 Plastic Free” organizzato dall’associazione Plastic Free con il sostegno del Comune di Senorbì, a conferma di una crescente attenzione collettiva verso la salvaguardia del territorio.

I numerosi partecipanti hanno raccolto diversi chilogrammi di rifiuti nel parco Santa Mariedda, battendo palmo a palmo gli spazi verdi attorno alla chiesetta dedicata a Santa Maria delle Neve. Oltre alla plastica, sono state rimosse lattine, bottiglie di vetro e altri rifiuti abbandonati.

«Il nostro obiettivo non è solo pulire il parco, ma sensibilizzare la comunità affinché un giorno queste iniziative non siano più necessarie», sottolinea Giulia Caredda, referente di Plastic Free Senorbì, che al termine della giornata ecologica ha ringraziato il sindaco Alessandro Pireddu e la sua Giunta per il sostegno all'iniziativa.

