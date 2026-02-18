Venerdì 20 febbraio, alle ore 18, nella biblioteca comunale di Sinnai verrà ospitato il nuovo appuntamento della quarta stagione di “Incontri di montagna”, la rassegna tematica ideata da Marco Mura e Amos Cardia. Si tratta di un progetto finalizzato alla divulgazione di viaggi e imprese sportive a contatto con la natura e di temi importanti come la tutela ambientale.

Questa serata vedrà protagonista Maurizio Doro, avventuriero di lungo corso, con un bagaglio esperienziale di elevata caratura. Marco Mura (pedagogista, appassionato di sport outdoor) affiancherà l’ospite nella narrazione del suo più recente viaggio: un’avventura di ben cinquanta giorni nello Yukon. Doro, in sella ad una mountainbike e a bordo di un packraft, ha affrontato, senza alcun supporto esterno, un itinerario lungo 2.500 chilometri, con un dislivello positivo di 24.000 metri, tra sentieri e fiumi, alternando pedalate e pagaiate, dormendo in rifugi isolati o protetto all’interno della propria tenda.

L’evento - con accesso libero e gratuito - sarà un’occasione per conoscere luoghi non ancora narrati nelle precedenti edizioni di questo progetto.





