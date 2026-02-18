Domani, giovedì 19 febbraio, niente scuola a Senorbì a causa dell’interruzione dell’energia elettrica annunciata da Enel Distribuzione. Il blackout, previsto dalle 8.30 alle 16.15, interesserà diverse vie dell’abitato e renderà impossibile il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Il Comune di Senorbì, con un’ordinanza firmata dal responsabile del Servizio tecnico, ha disposto la chiusura degli edifici coinvolti. Senza corrente, infatti, non sarebbe garantito il funzionamento dell’illuminazione, degli impianti di climatizzazione e delle dotazioni elettriche a servizio di tende parasole e finestre motorizzate, con evidenti ricadute sulla sicurezza e sulla vivibilità degli ambienti.

Resteranno chiuse la scuola pubblica dell’infanzia in via Falcone (località Simieri), la scuola primaria dell’Istituto comprensivo Luigi Mezzacapo in piazza Italia e la sede staccata della scuola agraria dell’Istituto superiore Luigi Einaudi (ex Sante Cettolini) in via Carlo Sanna, all’ingresso del paese. Il provvedimento è stato notificato ai dirigenti scolastici e alla Polizia municipale. Le attività riprenderanno regolarmente venerdì, salvo ulteriori comunicazioni.

© Riproduzione riservata