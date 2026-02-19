È un giallo la morte di Antonietta Piras, la vedova di 96 anni trovata senza vita da una nipote ieri pomeriggio nella sua abitazione in pieno centro a Villasor.

Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Cagliari a fare piena luce. Per adesso i carabinieri non escludono nessuna pista, neppure quella più sconcertante di un delitto.

