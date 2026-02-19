il giallo
19 febbraio 2026 alle 07:34aggiornato il 19 febbraio 2026 alle 07:35
Villasor, novantaseienne trovata morta in casa: indagini in corsoIl corpo di Antonietta Piras trovato da una nipote nella casa messa a soqquadro. Non si esclude nessuna pista, neanche quella di un delitto
È un giallo la morte di Antonietta Piras, la vedova di 96 anni trovata senza vita da una nipote ieri pomeriggio nella sua abitazione in pieno centro a Villasor.
Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Cagliari a fare piena luce. Per adesso i carabinieri non escludono nessuna pista, neppure quella più sconcertante di un delitto.
