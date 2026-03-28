La presidente del consiglio comunale di Quartu Rita Murgioni, non poteva trovare parole più adatte: «Vogliamo conservare la memoria di un uomo giusto, un uomo per bene, che ci ha dimostrato che non serve urlare per fare chiarezza e lui raccontava la città con stile fermo e umano». E Natale Dessì, era proprio così: di Quartu conosceva ogni angolo e la città, nei tantissmi anni della sua professione di giornalista, la raccontava con il suo sguardo attento. E ancora oggi i cittadini lo portano nel cuore.

Per questo l'amministrazione ha deciso di intitolargli una piazza in un luogo ricco di verde a Quartello, tra le vie Norvegia e Italia. A scoprire la targa sono stati i nipoti e con loro c'erano i figli del giornalista e, oltre alla presidente Murgioni, anche il sindaco Graziano Milia che ha ricordato; «Quando penso a Natale io mi diverto ancora perché insieme ci divertivamo un sacco. Era davvero una bella persona a cui ho voluto tanto bene». E poi l'assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti assieme ad alcuni rappresentanti della giunta.

Già nel 2017 la presidente Murgioni aveva presentato la richiesta dell'intitolazione della piazza a Dessì, che si è poi concretizzata come ha spiegato lei stessa, «adesso grazie al nostro sindaco, alla giunta e alla commissione toponomastica presieduta da Luisella Deligios». Commossi i figli del giornalista. «La cosa che mi fa più piacere», ha detto uno di loro, il medico Giuseppe Dessì, «è che ci sia un riconoscimento alla dedizione che papà aveva per Quartu. Era orgoglioso di essere quartese».

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