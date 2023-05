Trexenta Experience è un viaggio tra le bellezze archeologiche, i mestieri tradizionali, la musica, la cucina, le feste religiose e gli antichi segreti di una terra tutta da scoprire. La manifestazione, giunta alla sua seconda annualità, è ripartita con i primi paesi protagonisti di questo viaggio a fine aprile: le visite si sono tenute a Selegas, Suelli e Senorbì. Nel fine settimana l'appuntamento è a Guasila (tappa in programma lo scorso 30 aprile, ma rinviata per un lutto cittadino), mentre gli altri paesi dell'Unione dei Comuni della Trexenta apriranno le loro porte ai visitatori in autunno.

L'appuntamento è sabato 13 maggio alle 15 alla Chiesa della Madonna d'Itria di Guasila. Prima di arrivare all'area archeologica si potrà assistere alla lavorazione e cottura a legna de su moddizzosu a frommentu sardu, al forno di Ignazino, pane con gerda e pane con ricotta. Il laboratorio è a cura di Ignazino Etzi e Lucio Ulargiu.

Alle 16.30 è prevista la visita guidata alla scoperta delle domus de janas Is Concas e Riu Sa Mela. Alle 18, attraverso la voce narrante di Daniela Deidda e l'accompagnamento musicale di Emanuele La Barbera e Gianluca Tozzi, sarà presentato il libro dell'autrice Paola Carta: “Nel grembo della Terra. Un viaggio in Trexenta”.

© Riproduzione riservata