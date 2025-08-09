Sono ancora in corso le ricerche del sub disperso da ieri sulla costa di Baunei, vicino a Capo Montesantu.

Il personale della Capitaneria di Olbia, competente sul tratto di mare, e i colleghi del Circomare di Arbatax stanno facendo intervenire un mezzo aereo e i vigili del fuoco, oltre ai sub. In più si stanno ampliando le modalità di ricerca dell’uomo, un 60enne ogliastrino.

Notizia in aggiornamento

