l’emergenza
09 agosto 2025 alle 10:07
Baunei, ricerche senza sosta per il sub disperso: in azione anche un elicotteroSi tratta di un sessantenne ogliastrino, svanito nel nulla da ieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono ancora in corso le ricerche del sub disperso da ieri sulla costa di Baunei, vicino a Capo Montesantu.
Il personale della Capitaneria di Olbia, competente sul tratto di mare, e i colleghi del Circomare di Arbatax stanno facendo intervenire un mezzo aereo e i vigili del fuoco, oltre ai sub. In più si stanno ampliando le modalità di ricerca dell’uomo, un 60enne ogliastrino.
Notizia in aggiornamento
© Riproduzione riservata