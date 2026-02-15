Prorogata l’allerta meteo: piogge in tutta l’Isola, forte vento e mareggiateSolo la Gallura esclusa dall’avviso della Protezione civile, in vigore fino al pomeriggio di lunedì
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Prorogata l’allerta meteo in tutta la Sardegna. L’avviso emesso dalla Protezione civile riguarda tutta l’Isola, eccezion fatta per la Gallura.
L’allerta di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico è in vigore sino alle 15 di domani, lunedì 16 febbraio.
Resta inoltre, almeno fino a tarda sera, il forte vento, localmente di burrasca, con le conseguenti mareggiate (onde superiori ai 6 metri) lungo le coste sarde esposte a Occidente.
«I venti, inizialmente da sud-ovest, tenderanno a ruotare e disporsi da nord-ovest nella seconda parte di sabato. A seguito di questa evoluzione, la mareggiata assumerà una componente sudoccidentale fino alle ore centrali di sabato, con una successiva rotazione a nordovest del moto ondoso».
(Unioneonline)