Prorogata l’allerta meteo in tutta la Sardegna. L’avviso emesso dalla Protezione civile riguarda tutta l’Isola, eccezion fatta per la Gallura.

L’allerta di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico è in vigore sino alle 15 di domani, lunedì 16 febbraio.

Resta inoltre, almeno fino a tarda sera, il forte vento, localmente di burrasca, con le conseguenti mareggiate (onde superiori ai 6 metri) lungo le coste sarde esposte a Occidente.

«I venti, inizialmente da sud-ovest, tenderanno a ruotare e disporsi da nord-ovest nella seconda parte di sabato. A seguito di questa evoluzione, la mareggiata assumerà una componente sudoccidentale fino alle ore centrali di sabato, con una successiva rotazione a nordovest del moto ondoso». 

