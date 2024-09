Scende in campo anche la scuola. Mercoledì, in via Roma a Cagliari, la manifestazione per la consegna delle firme della Pratobello 24 e lo sciopero dei Cobas coincideranno.

Nei primissimi punti della piattaforma del sindacato della scuola c'è quello "contro le norme coloniali che consentono la speculazione energetica in Sardegna e per una vera autodeterminazione delle risorse energetiche da parte del popolo sardo". Un'adesione in grande stile all'iniziativa che i comitati contro l'eolico e il fotovoltaico stanno organizzando per la consegna delle firme della proposta di legge di iniziativa popolare, per protestare contro la speculazione energetica in Sardegna.

Il sindaco di Orgosolo annuncia: «Le firme raccolte a ieri sera sono 133mila, ma mancano quelle di altri cento Comuni», ribadisce Pasquale Mereu, il promotore della proposta di legge che punta sull'urbanistica per far valere la specialità della Sardegna in materia e mettere un freno definitivo all'assalto delle multinazionali dell'energia.

«È quindi possibile che, già domenica, possano essere superate le 150mila sottoscrizioni ufficiali».

