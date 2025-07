«Dall’incontro convocato oggi a Cagliari dall’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, per discutere della Dermatite nodulare contagiosa dei bovini, registriamo passaggi di proposta interessanti e positivi sul piano della tempistica annunciata per l’avvio delle vaccinazioni, circa due settimane, sull’impegno a sostenere le maggiori spese degli allevatori che dovranno affrontare il blocco alla movimentazione dei capi e, soprattutto, sulla volontà nell’accogliere la nostra proposta, avanzata nei giorni scorsi, che prevede la costituzione di una Task force, una Unità di progetto come quella pensata anni fa per l’eradicazione della Peste suina africana, a guida di un esperto che possa mettere assieme tutte le migliori energie istituzionali e tecnico-scientifiche regionali e nazionali, così da combattere in modo adeguato la nuova malattia dei bovini. Sul piano della pianificazione degli abbattimenti dei capi in sede di focolaio, su cui si dovrà decidere se depopolare solo gli animali infetti o tutta la mandria interessata, ci attendiamo maggiori chiarimenti nei prossimi giorni, dopo le interlocuzioni tra Regione, Stato e Unione europea. Sul punto abbiamo ricordato in riunione la necessità di contenere al minimo, senza venir meno alla biosicurezza necessaria, gli interventi nelle aziende zootecniche».

Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Sardegna, Stefano Taras, a margine dell’incontro tenuto questo pomeriggio nell’Assessorato della Sanità.

«Ora – ha concluso Taras – ci aspettiamo che dalle buone proposte politiche si passi rapidamente all’azione, anche in sinergia con il Governo, e che la Regione ci tenga costantemente aggiornati con atti, provvedimenti, report e incontri periodici, affinché si possa raggiungere quanto prima il contenimento e l’eradicazione della Dermatite dei bovini».

