Nel giorno in cui le sigle sindacali, i comitati contro l’eolico e tutti i cosiddetti portatori di interesse sono stati auditi dalla commissione Urbanistica in Consiglio regionale, presieduta dal pentastellato Roberto Li Gioi, si registra la presa di posizione dell’opposizione di centrodestra, che si è vista negare l’autorizzazione alla discussione d’urgenza in Aula da parte della maggioranza per la proposta di legge sulle comunità energetiche, che – a detta dei proponenti, e cioè Antonello Peru e Stefano Tunis di Sardegna al Centro 2020, cui si è accodata tutta la minoranza - permetterebbe ai cittadini sardi di autoprodurre energia, con forti sconti in bolletta per i sardi.

«Sarebbe una prima soluzione per l’immediato», ha detto Paolo Truzzu (FdI). I consiglieri d’opposizione hanno preannunciato che chiederanno la procedura d’urgenza anche per la Pratobello 24: «Va portata in discussione così com’è e votata a voto palese», hanno detto i forzisti Angelo Cocciu, Gianni Chessa e Pietro Maieli.

Quanto alle audizioni in Aula, per i comitati contro l’eolico è intervenuto Luigi Pisci: «La Legge di Pratobello è l’unico mezzo per fermare l’invasione in atto». E la presidente dell’Anci, Daniela Falconi, ha chiuso: «Abbiamo ribadito che chiediamo più chiarezza su alcuni articoli. Abbiamo ad esempio chiesto una cartografia di quelle che sono effettivamente le idonee, che non diano spazio a interpretazioni, e abbiamo chiesto anche che ci si dica nuovamente quali sono le aree».

