Doppia tragedia sulle spiagge sarde nella mattinata di oggi, con due morti per arresto cardiaco. La prima è avvenuta a Li Cuppulati, spiaggia di Budoni, con un uomo di 75 anni originario di Terni. Sul posto è intervenuto il 118, con il medico dell'elisoccorso di Olbia che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sempre in Gallura, a San Teodoro, a breve distanza di tempo il secondo decesso. È successo nella spiaggia di Lu Impostu, con un malore fatale per un uomo di 57 anni di Treviso. Anche in questo caso non è servito l’arrivo di un medico del 118.

Fra gli eventi che potrebbero avere influito ci sono anche le altissime temperature di questi giorni.

