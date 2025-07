Sono in arrivo 17 milioni di euro per rendere le strade provinciali di Nuoro più sicure. Gli stanziamenti provengono dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per 8 milioni e 96.000 euro e dai Fondi regionali: 4 milioni e 353.000 euro e 4 milioni e 342.000 euro. «Si tratta di uno stanziamento molto importante» spiega l'amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini. «È frutto di una programmazione condivisa, costruita dopo un intenso percorso di ascolto dei territori, fatto di incontri e riunioni con tutti i sindaci dell'Unione dei comuni e delle comunità montane del nuorese».

Entro il 2025 partiranno le fasi di progettazione, mentre i primi cantieri apriranno nella primavera del 2026. Alcuni interventi sono già in corso, in particolare nella zona del Mandrolisai nel tratto Gadoni-Cossatzu e nel Marghine, tra i comuni di Silanus e Dualchi, mentre altri lavori sono in fase di avvio in diversi territori della provincia. Tra gli interventi più significativi ci sono quelli nella strada che collega Irgoli e Capo Comino, attualmente in fase di gara, con l'inizio dei lavori previsto entro la fine dell'anno per un investimento di circa 2 milioni di euro.

«Queste opere rappresentano un segnale concreto alle comunità locali», segnala Ciccolini. «La rete stradale provinciale garantisce la maggior parte degli spostamenti nel Nuorese. È nostro dovere migliorarne sicurezza e percorribilità. Il Nuorese è ancora oggi una delle province italiane con il più alto tasso di incidentalità e mortalità stradale. Intervenire sulla sicurezza rappresenta una priorità assoluta».

