Ora anche i defunti sono diventati a portata di click.

Il Comune di Cabras mette a disposizione dei cittadini "Cimiteria", il nuovo motore di ricerca del cimitero comunale, pensato per rendere più semplice e immediata la ricerca delle sepolture. Attraverso il servizio, accessibile inquadrando il QrCode presente all'ingresso del cimitero, sarà possibile individuare rapidamente la posizione della tomba del proprio caro direttamente dal proprio smartphone, senza necessità di scaricare applicazioni. Il sistema consente di effettuare una ricerca utilizzando le generalità della persona e di visualizzare l'ubicazione della sepoltura, offrendo un supporto concreto ai visitatori, in particolare a chi frequenta il cimitero occasionalmente. "Il cimitero è un luogo che deve essere facilmente accessibile anche sotto il profilo dei servizi. Cimiteria rappresenta un supporto per le famiglie e per tutti coloro che si recano a fare visita ai propri cari, consentendo di individuare la sepoltura e rendendo più agevole la fruizione del cimitero comunale" afferma l'assessore ai Servizi Cimiteriali Carlo Carta. "L'iniziativa rientra nel percorso di innovazione digitale promosso dall'amministrazione comunale per migliorare l'accessibilità ai servizi pubblici e offrire strumenti sempre più efficienti e vicini alle esigenze dei cittadini. Con Cimiteria mettiamo la tecnologia al servizio delle persone, offrendo uno strumento intuitivo e immediato" aggiunge l'assessora all'Innovazione Alessandra Pinna. Il QR Code è già disponibile presso il Cimitero comunale e il servizio è attivo e liberamente consultabile da tutti gli utenti al link cimiteria.diaphanum.it .

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