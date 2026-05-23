Una discussione sempre più accesa fino al tentativo di aggressione nei confronti di due donne. Poi le offese verso i carabinieri. È stato un venerdì sera ad alta tensione quello che si è vissuto a Zerfaliu dove un 38enne alla fine è stato arrestato.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo nella tarda serata di venerdì si sarebbe presentato a casa della madre malata.

Avrebbe avuto una discussione molto animata con la sorella e la badante, che assiste l’anziana.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, sono in corso accertamenti per ricostruire la serata movimentata, di certo l’uomo era parecchio su di giri e aveva un fare minaccioso tanto che le due donne hanno temuto che la situazione potesse degenerare e hanno chiesto aiuto.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri ma l’uomo era in forte agitazione e ha inveito anche contro i militari. Alla fine è scattato l’arresto.

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