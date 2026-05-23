Compie quest’anno il dodicesimo  compleanno una giornata di festa e aggregazione  dedicata alla tradizione.

È quella che si terrà domenica 24 maggio  ad Abbasanta dove la  Pro  Loco  del paese e quella della vicina  Norbello uniranno ancora una volta le forze per proporre "Su tusorzu a s'antiga", che si terrà   al  Parco di Sant'Agostino a partire dalle ore 10. Manifestazione molto attesa,  che richiamerà come sempre tante persone, le quali  potranno  assistere a un rito antichissimo nel mondo agro pastorale.

L'iniziativa si pone l’obiettivo  di salvaguardare l’importante tradizione della nostra Isola  che si sta riscoprendo grazie alla collaborazione tra le due vicine  Pro loco.

Sarà infatti  riproposta la tosatura come avveniva in antichità con "sos serros de tundere", che  attualmente  avviene  invece con le tosatrici elettriche.  Questo comporta che  pian piano si sta perdendo il senso di socializzazione che questo evento ha sempre creato. 

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