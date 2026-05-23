Compie quest’anno il dodicesimo compleanno una giornata di festa e aggregazione dedicata alla tradizione.

È quella che si terrà domenica 24 maggio ad Abbasanta dove la Pro Loco del paese e quella della vicina Norbello uniranno ancora una volta le forze per proporre "Su tusorzu a s'antiga", che si terrà al Parco di Sant'Agostino a partire dalle ore 10. Manifestazione molto attesa, che richiamerà come sempre tante persone, le quali potranno assistere a un rito antichissimo nel mondo agro pastorale.

L'iniziativa si pone l’obiettivo di salvaguardare l’importante tradizione della nostra Isola che si sta riscoprendo grazie alla collaborazione tra le due vicine Pro loco.

Sarà infatti riproposta la tosatura come avveniva in antichità con "sos serros de tundere", che attualmente avviene invece con le tosatrici elettriche. Questo comporta che pian piano si sta perdendo il senso di socializzazione che questo evento ha sempre creato.

© Riproduzione riservata