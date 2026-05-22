L'utilizzo del parcheggio del Circolo Bocciofilo Oristanese finisce al centro di un'interrogazione urgente in Consiglio comunale. A sollevare il caso è il consigliere di “Oristano al Centro” Roberto Pisanu, che chiede chiarimenti sull’area di sosta all’interno della struttura di via Francesco Ciusa, proprietà comunale gestita dal circolo.

Nel documento, Pisanu segnala che all’ingresso del parcheggio sono presenti cartelli con il divieto di accesso ai non soci, ma nonostante questo «i posti auto risultano costantemente occupati sia nelle ore mattutine che serali». Una situazione che, secondo il consigliere, si verificherebbe anche «negli orari e nei giorni in cui il circolo non svolge alcuna attività sportiva o sociale».

Da qui la richiesta di fare chiarezza. «Appare quindi legittimo domandarsi se i soggetti che occupano tali spazi siano effettivamente autorizzati oppure se utilizzino abusivamente un’area riservata», scrive Pisanu nell’interrogazione.

Il consigliere mette inoltre l’accento sul fatto che la struttura sia pubblica. Nell’atto si sottolinea infatti che «l’intera struttura risulta essere di proprietà comunale» e che un eventuale utilizzo continuativo da parte di non soci «configurerebbe di fatto un utilizzo privatistico di un bene pubblico».

Pisanu chiede quindi all’amministrazione se sia a conoscenza della situazione, se esistano autorizzazioni formali per l’utilizzo del parcheggio da parte di soggetti esterni e quali controlli siano stati effettuati. Tra le ipotesi avanzate anche quella di aprire l’area, almeno negli orari di inattività del circolo, agli utenti del vicino Centro di aggregazione sociale per anziani, «con particolare attenzione alle persone anziane e diversamente abili».

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