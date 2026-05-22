L’ex scuola media di via Santulussurgiu potrebbe diventare il primo Campus sportivo scolastico e cittadino della Sardegna. Il Consiglio comunale di Oristano ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal centrosinistra, primo firmatario il consigliere Umberto Marcoli, che punta a trasformare l’area della ex Grazia Deledda in un polo dedicato a sport, formazione e inclusione.

La mozione impegna sindaco e giunta a inserire il progetto nella pianificazione regionale, nazionale ed europea per intercettare fondi destinati a rigenerazione urbana, edilizia scolastica innovativa e infrastrutture sportive. L’idea è quella di creare una struttura collegata al liceo scientifico sportivo e aperta alle scuole cittadine, con palestra, spazi studio, sale conferenze, ambienti per il doposcuola e aree dedicate all’ospitalità di atleti e rappresentative sportive.

Nel dibattito in aula, Marcoli ha parlato di “una visione di ciò che vorremmo la città diventasse”. “Non sarebbe solo un’infrastruttura – ha detto – ma una dichiarazione di identità: Oristano sceglie di investire nei giovani”. Tra gli obiettivi anche la creazione di un Museo dello sport oristanese dedicato ai campioni locali e olimpici come Lorenzo Patta, Alessia Orro e Stefano Oppo.

Apprezzamento è stato espresso dalsindaco Massimiliano Sanna, mentre l’assessore allo Sport Antonio Franceschi ha spiegato che l’idea di un polo sportivo nell’area era già stata immaginata in passato: “Questa mozione va addirittura oltre il mio sogno”.

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