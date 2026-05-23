Nelle prossime settimane ad Albagiara sono previste diverse novità all’interno del suo centro storico. L’amministrazione comunale, infatti, grazie ad un finanziamento di 350mila euro circa, intende completare la manutenzione della viabilità delle zone più antiche del paese.

Verranno sostituite le parti nelle quali sono presenti i ciottoli con parti in basalto liscio che permetteranno la percorrenza a tutti, senza ostacoli.

In particolare, verranno coinvolte le vie Porrino e Mazzini. «Nel nostro programma – commenta il sindaco Marcello Pilloni – era previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche. Stiamo portando avanti questo progetto e vorremmo fare in modo che vengano eliminate tutte quelle presenti all’interno del paese».

© Riproduzione riservata