Un calendario unico degli eventi nel territorio della Marmilla e un nuovo Comune associato. Sono le principali novità del Consorzio Due Giare che presenta il suo nuovo anno con la novità di Gonnoscodina come 14simo paese associato. Prosegue così il percorso di collaborazione territoriale che punta a valorizzare la Marmilla come destinazione culturale, ambientale ed enogastronomica. Per il quarto anno consecutivo, il Consorzio coordina una programmazione condivisa, per superare la frammentazione tra paesi e costruire una visione comune del territorio. L’ingresso di Gonnoscodina rappresenta, invece, una delle novità più importanti del 2026. «Voglio dare il benvenuto ufficiale al sindaco Luciano Frau e alla comunità di Gonnoscodina all’interno del Consorzio. Un ingresso che rappresenta un segnale importante per tutto il territorio», esordisce il presidente del Consorzio Due Giare, Lino Zedda.

Il calendario unico, invece «è fondamentale – prosegue Zedda – per promuovere il territorio come un sistema coordinato e coeso. Il calendario unico si inserisce proprio in questa visione: promuovere la Marmilla come un luogo-destinazione accogliente, dove ogni paese contribuisce a costruire un’offerta culturale e turistica continua e riconoscibile».

Tra gli appuntamenti principali figura il “DueGiareExpo”, che quest’anno farà tappa a Senis: manifestazione dedicata ai prodotti tipici locali che unisce degustazioni gratuite, esposizioni e momenti di approfondimento culturale sul tema del cibo. L’evento ospiterà talk, incontri e ospiti legati ai temi della sostenibilità, delle produzioni locali e dell’innovazione agroalimentare, interpretando il cibo come elemento identitario e culturale della Marmilla.

Proseguiranno, inoltre, gli appuntamenti con “PassegGiare”, il programma di escursioni creato dal Consorzio Due Giare e gestito in collaborazione con Fondazione Parte Montis, che accompagna i partecipanti alla scoperta dei sentieri, dei paesaggi e del patrimonio storico e naturalistico dei comuni coinvolti. Un’iniziativa di grande successo che ha visto la partecipazione nei primi appuntamenti del 2026 di più di 500 persone.

Il calendario raccoglie anche alcune delle manifestazioni più identitarie e partecipate del territorio: dalle sagre tradizionali, come quelle della mandorla di Baressa, del “Pane Saba” di Sini e dei legumi di Albagiara, alle feste religiose storiche, fino alle iniziative culturali diffuse nei diversi comuni della Marmilla. Tra queste le attività promosse a Villaverde, le passeggiate archeologiche di Villa Sant’Antonio - che custodisce alcuni dei menhir più importanti dell’isola -, concerti come quelli organizzati a Nureci in occasione del “Mamma Blues”, le rassegne teatrali e cinematografiche di Baressa, il Festival Comunitario di Curcuris e il “Fromentu Bread Experience” di Pompu, dedicato alla scoperta di uno dei pani più tradizionali del territorio.

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