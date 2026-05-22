I vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta sono intervenuti a Ghilarza, in via Giovanni Paolo II, per un incidente stradale.

Coinvolte due autovetture, una delle quali dopo l’urto si è ribaltata su un fianco.

Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e gli automezzi interessati.

Due delle tre persone coinvolte hanno riportato lievi ferite e sono state trasportate in ospedale dagli operatori 118 in via precauzionale.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

(Unioneonline)

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