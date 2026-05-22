Dopo dieci giorni dalla sentenza del Consiglio di Stato che chiedeva lo scioglimento del Consiglio comunale di Uras, interviene la Regione.

La Giunta, su proposta dell’assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda, ha deliberato in serata lo scioglimento. Contestualmente, l’esecutivo ha nominato Giovanni Basolu commissario straordinario per la gestione provvisoria dell’attività amministrativa dell’ente.

Come fa sapere la Regione, l’incarico durerà fino al primo turno elettorale utile per il rinnovo degli organi ordinari. Da oggi quindi il paese non sarà più guidato dal sindaco Samuele Fenu.

La tormentata vicenda era iniziata lo scorso 30 settembre, con le dimissioni di sette consiglieri. Il primo cittadino però, nonostante la mancanza del numero legale, aveva convocato l’assemblea pubblica per la surroga in un consigliere. Gli ex amministratori si erano quindi rivolti prima la Tar che aveva respinto il ricorso e poi al Consiglio di Stato. E ora lo scioglimento.

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